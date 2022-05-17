Vali Aksoy, Buharkentli muhtarlar ile bir araya geldi - Haberler

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Vali Aksoy, Buharkentli muhtarlar ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Aksoy, Buharkentli muhtarlar ile bir araya geldi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

BUHARKENT, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Buharkent ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Buharkentli mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Mahalle muhtarları ile görüşen Vali Aksoy, muhtarların talepleri ve sıkıntılarını dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında ilçe genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Vali Aksoy, Buharkent Zafer Ortaokulu'nu ziyaret ederek okulun müzik ve robotik kodlama sınıflarının açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Buharkent Belediyesi Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okul yöneticilerinden eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Vali Aksoy ve beraberindeki heyet, Şehit Süleyman Arı'nın Buharkent ilçesinde ikamet eden kardeşi Ali Arı ve ailesini evinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen programda Vali Aksoy'a, Buharkent Kaymakam Vekili Alper Açıkgöz ile Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol eşlik etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Aksoy, Buharkent, Aydın, Yerel, Haberler

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