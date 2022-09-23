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Vali Akbıyık' ten engellilere tekerlekli sandalye desteği

Yerel Haberler

Vali Akbıyık' ten engellilere tekerlekli sandalye desteği

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ihtiyaç sahibi bedensel engelli vatandaşlara sandalye desteğinde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ihtiyaç sahibi bedensel engelli vatandaşlara sandalye desteğinde bulundu.

Vali Akbıyık, makamında kabul ettiği ve bir süre sohbet ettiği Muhammet Adıyaman ve Sara Kaya'ya tekerlekli sandalyeleri kendi elleri ile teslim etti. Vali Akbıyık, Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin'e de desteklerinden dolayı teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sara Kaya Adıyaman Hakkari Yerel Haberler

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