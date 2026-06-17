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Vali Akbıyık: Sahil Güvenlik Komutanlığı Mavi Vatan'ın Korunmasında Kararlı

Vali Akbıyık: Sahil Güvenlik Komutanlığı Mavi Vatan'ın Korunmasında Kararlı
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. yıldönümü mesajında, komutanlığın mavi vatanın güvenliğini sağlamada kararlılıkla çalıştığını ve Türkiye yüzyılına yönelik projelerle gelişimini sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca, komutanlığın 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini vurgulayarak, şehitleri ve gazileri minnetle andı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44'üncü yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, mavi vatanın korunmasını kararlılıkla sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığının kendisini Türkiye yüzyılına taşıyacak projelerle, sahip olduğu gelişim potansiyeline yön vermeye büyük bir hızla devam ettiğini açıkladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Mavi Vatan denizlerimizin emniyet ve güvenliğini sağlamaktan sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, en kaliteli hizmeti en kısa sürede vermek üzere kapasitesini ve performansını sürekli olarak artırmakta, milletimizin güvenini ve desteğini alarak Ülkemizin yüzölçümünden daha geniş bir sorumluluk sahasında 7 gün 24 saat aralıksız şekilde çalışmaktadır. Kanunlarla kendisine verilen görevlerini diğer kolluk teşkilatları ile koordineli olarak kesintisiz ve eksiksiz şekilde başarıyla yürüten Komutanlığımız, çağımızın getirdiği fırsatların bilincinde olarak, gelecek bin yılların yaşam alanı olacak denizlerimizin sahip olduğu zenginliği milli menfaatlerimiz doğrultusunda kazanıma çevirmek üzere taşıdığı sorumluluğun farkındalığı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bize vatanımızı armağan eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarken, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 44'üncü kuruluş yıl dönümünü en iyi dileklerimle kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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