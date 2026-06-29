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Muğla Valisi Akbıyık, Kızılay'ın Muğla'daki faaliyetleri hakkında bilgi aldı

Muğla Valisi Akbıyık, Kızılay'ın Muğla'daki faaliyetleri hakkında bilgi aldı
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Türk Kızılay Güney Ege Kan Merkezi heyetini kabul ederek kan bağışının önemine dikkat çekti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Türk Kızılay Güney Ege Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Ferda Korkut ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kızılay Bölge Müdürü Dr. Ferda Korkut, Kızılay'ın Muğla'daki faaliyetleri, kan stok durumu ve bağış bilincinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında Vali İdris Akbıyık'a bilgi verdi.

Türk Kızılayının Muğla genelinde yürüttüğü insani yardım faaliyetleri, kan bağışı kampanyaları ve önümüzdeki döneme ait projeler hakkında istişarede bulunan Vali Akbıyık, kan bağışının can kurtarmadaki önemine vurgu yaparak, "Tüm Kızılay çalışanları ile gönüllülerine teşekkür ediyorum. Muğlamız için yaptıkları özverili çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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