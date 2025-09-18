Vali Akbıyık'tan 'Gaziler Günü' mesajı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde, Mustafa Kemal Atatürk'e, İstiklal mücadelesindeki üstün başarılardan dolayı 'Mareşal' rütbesi ve 'Gazi' unvanı verildiğini belirtti.

Vali Akbıyık mesajında, "Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı, ezanlarımızın yankılandığı bu gök kubbenin altında, özgürce nefes alabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Büyük Türk milleti için şehitlik mertebesinden sonra ulaşılabilecek en yüksek makam, "Gazilik"tir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde, Mustafa Kemal Atatürk'e, İstiklal mücadelesindeki üstün başarılardan dolayı 'Mareşal' rütbesi ve 'Gazi' unvanı verilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, "Savaş meydanlarında kazanılan zaferin en büyük mimarları, canı pahasına görev yapan askerlerimizdir. Onlardan biri olarak gazi olmak, şereflerin en büyüğüdür." sözleri bu makamın büyüklüğünü en güzel şekilde ifade etmektedir. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimiz başımızın tacıdır. Onlar, milletimizin kalbinde ve hafızasında ebediyen yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; hayatta olan gazilerimize ve kıymetli ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi. - MUĞLA