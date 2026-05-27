Vali Akbıyık şehit Binbaşı Kıvanç Cesur'un ailesini ziyaret etti

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ve eşi Özlem Şen, 2016 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde görevi başında şehit düşen Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur'un ailesini Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.

Muğlalı şehidin annesi Zehra Cesur ve babası Remzi Cesur ile bir araya gelen Vali Akbıyık, aile bayramlaştı. Şehitlerin milletimizin gönlündeki müstesna yerinin daima korunacağını ifade eden Vali Dr. İdris Akbıyık, "Şehitlerimizin aileleri ve yakınları bizlere emanettir. Bizim için çok kıymetlidirler. Devlet olarak her zaman onlarla biriz, beraberiz ve yanlarındayız" dedi.

Vatan uğruna can veren kahramanları rahmet ve minnetle yad eden Vali Akbıyık, şehit Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur'un ailesine sağlık, huzur ve sabır temennisinde bulundu. - MUĞLA

