Muğla valisi Dr. İdris Akbıyık, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Vali Akbıyık mesajında, "Muğla'mızın dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan eğitim neferlerimiz başta olmak üzere, yarınlarımızı yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum" dedi.

Vali Akbıyık mesajında, "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" anlayışıyla yoğrulan kadim medeniyetimizde öğretmen, her zaman baş tacı edilmiştir. Bir dokunuşla bir ömrün yönünü değiştiren öğretmenlik, akılla gönlü dirilten kutsal bir sevda ve bir milletin istikbalini kucaklama sanatıdır. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "irfan ordusu" olarak nitelendirdiği öğretmenlerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi geleceğimizi inşa etmektedir. Köklerinden güç alan, milli ve manevi değerlerine bağlı erdemli nesiller yetiştirmeyi amaçlayan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" de kıymetli öğretmenlerimizin bilgili ve şefkatli ellerinde hayat bulacaktır. Eğitimi her zaman en öncelikli meselemiz olarak görüyoruz.2026 yılını "Gençlik Yılı" ilan ederek evlatlarımızın ilim, bilim, sanat ve sporla iç içe büyümesini destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz "Bir Kitap Bir İnsan" projemizi de sizlerin özverili desteği ve rehberliğiyle sahada güçlü bir şekilde uygulayarak yüzlerce öğrencimize okuma alışkanlığı kazandırdık. En modern binaları gerçek bir eğitim yuvasına dönüştüren ve gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkaran en büyük güç ise siz kıymetli öğretmenlerimizsiniz. Bu vesileyle eğitim ve gençlik yatırımlarıyla ufkumuzu aydınlatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize ve kalbi eğitim için çarpan herkese teşekkür ediyorum. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle yad ediyor, görevi başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Emekli öğretmenlerimize hürmetlerimi sunuyor, görev başındaki ve mesleğe yeni adım atan tüm öğretmenlerimize başarılar dileyerek öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı