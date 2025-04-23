Vali Akbıyık, 23 Nisan'da koltuğunu minik öğrencilere devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, makamını temsili olarak Menteşe Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Efsa Aldan ve Tuğberk Kayhan'a devretti.

Valilik koltuğuna oturmanın heyecanını yaşayan minik öğrenciler, okullarıyla ilgili çeşitli taleplerini dile getirerek yetkililere talimat verdiler. Temsili devir teslim sırasında çocukların özgüveni ve heyecanı dikkat çekerken, Vali Akbıyık da öğrencilerle yakından ilgilendi. Çocukları, valilik makamında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Dr. İdris Akbıyık, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23 Nisan'ın, millet iradesinin devlet yönetiminde hayat bulduğu, bağımsızlık ve egemenliğin teminat altına alındığı müstesna bir gün olduğunu vurgulayan Vali Akbıyık, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesinin, onlara duyduğu derin sevgi ve güvenin en güçlü göstergesi olduğunu ifade etti.

Vali Akbıyık konuşmasında ayrıca, 23 Nisan'ın taşıdığı tarihi anlamın, verilen mücadelenin değerinin ve yapılan fedakarlıkların büyüklüğünün çocuklara en doğru şekilde aktarılmasının önemine dikkat çekerek "Gençlerimizin ve çocuklarımızın tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize ve milli değerlerimize sahip çıkarak, barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yetişmeleri en büyük sorumluluğumuz ve temennimizdir. Çünkü çocuklarımız, milletimizin en kıymetli hazinesi, yarınlarımızın güvencesidir" dedi. - MUĞLA