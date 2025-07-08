Vali Akbıyık, 15 Temmuz direnişinin sembol noktasında incelemelerde bulundu

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 15 Temmuz darbe girişiminin simge mekanlarından biri olan Marmaris'teki otelde incelemelerde bulundu. İncelemelere, aynı darbe gecesi Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in ağabeyi Reşit Güler de eşlik etti.

Vali Akbıyık, 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı ve darbecilerin saldırısına uğrayan otelde, olayın izlerinin halen korunduğu toplantı salonu ile korumaların kaldığı odaları yerinde inceledi. Otel yetkililerinden bilgi alan Vali Akbıyık, "Odalardaki kurşun izleri ve kırık camlar, o gece yaşanan saldırının şiddetini ve vahametini açıkça ortaya koyuyor" dedi.

15 Temmuz'un, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve milletine kurulmuş en büyük tuzaklardan biri olduğunu vurgulayan Vali Akbıyık, "Aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkarak bu hain darbe girişimini canı pahasına durdurmuştur" ifadelerini kullandı.

Vali Akbıyık, Marmaris'te şehit düşen Mehmet Çetin ve Nedip Cengiz Eker ile Ankara'da şehadete eren Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'i de anarak, "15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. - MUĞLA