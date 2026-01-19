Bingöl Valisi Usta'dan duygusal veda: 'Çok güzel bir şehirde valilik yaptım'

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yalova Valiliği'ne atanan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Ben çok güzel bir şehirde valilik yaptım. Maneviyatı olan, ruhaniyeti olan bir şehirde valilik yaptım" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yalova Valiliği'ne atanan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bingöl'e veda etti. Valilik binası önünde toplanan vatandaşlar, protokol üyeleri ve kurum amirleri, Vali Usta'yı alkışlarla uğurladı. Veda sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, Bingöllüler Usta'ya sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlarla tek tek vedalaşan Usta, yaptığı konuşmada Bingöl'de görev yapmaktan büyük onur duyduğunu ifade etti. Vali Usta, "Buraya geleli iki buçuk yıl oldu. Ben çok güzel bir şehirde valilik yaptım. Maneviyatı olan, ruhaniyeti olan bir şehirde valilik yaptım. Geldiğim zaman anlatılanlardan çok farklı bir şehir gördüm. Sizler gibi yaşadım. Bu şöyle değildi; Bingöl halkı beni sevsin ya da bana iyi vali desin diye değil. Kaymakamlıkta da böyleydim. Bingöl'ün beklentileriyle benim idare tarzım kesişti ve çok güzel bir iki buçuk yıl geçirdim" ifadelerini kullandı.

Bingöllüler Vali Usta'yı uzun süre alkışlayarak uğurlarken, veda anları zaman zaman duygusal görüntülere sahne oldu. - BİNGÖL