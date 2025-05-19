Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen Hayatını Kaybetti

Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen Hayatını Kaybetti
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Ankara'da tedavi gören Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen, hayatını kaybetti. Şen'in cenazesi, Ahmet Efendi Camii'nde kılınan namazdan sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye birçok devlet yetkilisi ve yakınları katıldı.

Ankara'da bir süredir tedavi gören Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti. Şen, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şubat 2023'ten bu yana Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği görevini yürüten ve bir süredir Ankara'da tedavi gören Erdeniz Şen'in vefat ettiği bildirildi. 2 çocuk babası olan Şen'in cenazesi, Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye eski TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, oyuncu Cem Emüler, büyükelçinin eşi Deniz Şahinbaş Şen, ailesi ve arkadaşları katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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