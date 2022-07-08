Vahap Seçer, Bayram Arifesinde Şehitliği Ziyaret Etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla Mersin Şehitliği'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla Mersin Valiliği tarafından Mersin Şehitliği'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Duaların okunduğu şehitlik ziyaretinde Seçer, şehit mezarlarına karanfiller bırakarak, şehit aileleri ile bayramlaştı. Seçer, Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek, "Huzur, barış ve kardeşlik hakim olsun. Herkesin bayramı kutlu olsun" dedi.

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin milletvekilleri, şehit aileleri, gaziler ve kent protokolü de katıldı.

VAHAP SEÇER: "TÜM ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Kurban Bayramı Arifesi'nde şehitlik ziyaretini gerçekleştiren Seçer, "Bu kabirlerde yatan çocuklarımız bu vatan uğruna, bu ülke uğruna, bu millet uğruna hayatlarını feda ettiler. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin, şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Hayatta olan gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Vatan bugün bağımsızsa, özgürse, Türk milleti kendi toprakları üzerinde mutluluk, huzur ve güven içerisinde yaşıyorsa, burada yatan çocuklarımıza borçluyuz" diye konuştu.

Başkan Seçer, Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını da belirterek, şunları söyledi:

"Anamur'dan Tarsus'a, Mut'tan Çamlıyayla'ya kadar merkezde, ilçelerimizde mezarlık ve ibadethane temizliklerimiz gerçekleşti. Mersin, üzerinde birçok kültürün yaşadığı bir toprak. Bu yüzden de farklı semavi dinlerin de mabetleri var. Ekiplerimiz tarafından onların da temizliği gerçekleştirildi. Bunun yanında, mezarlık ziyaretine gelen misafirlerimiz için, arkadaşlarımız karşılama yapıyorlar. Kendilerine ekilebilecek çiçekler veriyorlar, su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Akbelen ve Güneykent Mezarlığı'na merkezden servislerimiz var. Vatandaşlarımız güzergahı sosyal medya hesaplarımızdan görebilirler. Yine Belediye otobüslerimiz bayram boyunca ücretsiz olacak. Birimlerimiz tabi ki 7/24 gece gündüz, yağmur çamur demeden vatandaşın hizmetinde olacak. Çünkü bayram dolayısıyla farklı kentlerde yaşayan insanlar da buraya gelecek. Tatil için gelen olacak. Kendisi Ankara, İstanbul gibi farklı kentlerde veya yurtdışında yaşayan, fakat burada bulunan anne babasını ziyaret edecek olan hemşehrilerimiz olacak. Tabi ki onların güzel bir Mersin görmesini istiyoruz. Onlar da kendi kentleriyle, bir Mersinli olmakla gurur duysunlar. Ben bunu arzu ederim."

"HUZUR, BARIŞ VE KARDEŞLİK HAKİM OLSUN. HERKESİN BAYRAMI KUTLU OLSUN"

"Ben vatandaşlarımın bayramlarını kutluyorum. Mutlu, huzurlu olsunlar. Bu dilekleri sadece ülkem insanı için değil, tüm insanlık için diliyorum. Savaşın, gözyaşının, kanın olmadığı bir dünya istiyoruz, talep ediyoruz. Dualarımız, dileklerimiz, isteklerimiz hep bu yönde. Bu Kurban Bayramı'nda da aynı dilek ve dualarla niyetimizi yineliyoruz. Huzur, barış ve kardeşlik hakim olsun. Herkesin bayramı kutlu olsun."

ANKA / Yerel