Uzunköprü Kaymakamlığı SYDV Yağmurca köyündeki kadınlara salça makinesi desteği verdi

Uzunköprü Kaymakamlığı SYDV Yağmurca köyündeki kadınlara salça makinesi desteği verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uzunköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Yağmurca köyündeki kadınlara salça makinesi desteği sağladı. Kadınların kullanımına sunulan makinenin geleneksel yöntemlerle yapılan salça üretimini kolaylaştırması ve iş yükünü azaltması amaçlanıyor.
Uzunköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Yağmurca köyünde kadınlara salça makinesi desteğinde bulunuldu.
Alınan salça yapma makinesinin köydeki kadınların geleneksel yöntemlerle gerçekleştirdiği salça yapımını kolaylaştırması ve iş yükünü azaltması amaçlanıyor. Destek kapsamında temin edilen makinenin köydeki kadınların kullanımına sunulduğu bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı