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Uzungöl'de turizm sezonu öncesi sıkı denetim

Uzungöl'de turizm sezonu öncesi sıkı denetim
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Trabzon'un önemli turizm merkezi Uzungöl'de, 2026 turizm sezonu öncesinde gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik hijyen, gıda güvenliği ve işletme standartları denetimleri sıklaştırıldı. Yetkililer, sezon boyunca denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Türkiye'nin ve Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de, 2026 turizm sezonu öncesinde denetimler sıklaştırıldı. Özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde gerçekleştirilen kontroller kapsamında hijyen, gıda güvenliği ve işletme standartları titizlikle incelendi.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin sezon hazırlıkları yerinde değerlendirilirken, vatandaşların ve bölgeyi ziyaret edecek yerli-yabancı turistlerin sağlıklı ve güvenli hizmet alabilmesi için gerekli kontroller yapıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda Uzungöl'de faaliyet gösteren işletmelerin büyük ölçüde turizm sezonuna hazır olduğu, hijyen ve gıda güvenliği konusunda gerekli tedbirleri aldığı görüldü. Bölgedeki işletmelerin, misafirlerini herhangi bir sağlık ve hijyen sorunu yaşanmadan ağırlayabilmek adına hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

Yetkililer, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte denetimlerin daha da yoğunlaştırılacağını ve sezon boyunca aralıksız devam edeceğini ifade etti. Amaçlarının hem ziyaretçilerin sağlığını korumak hem de Uzungöl'ün kaliteli ve güvenilir turizm anlayışını sürdürmek olduğu vurgulandı.

Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Uzungöl'de gerçekleştirilen bu denetimlerin, bölgenin turizm kalitesinin artırılmasına ve ziyaretçilerin güven içerisinde hizmet almasına önemli katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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