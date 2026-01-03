Haberler

Uzundere'nin efsane muhtarı Okumuş, hayatını kaybetti

Uzundere'nin efsane muhtarı Okumuş, hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi'nin uzun yıllar muhtarlığını yapan Bahri Okumuş, tedavi gördüğü rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Okumuş'un cenazesi öğle namazının ardından defnedileceği belirtiliyor.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Uzundere Mahallesi'nin uzun yıllar muhtarlığını yapan Bahri Okumuş hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsızlığı dolayısıyla tedavisi devam eden Bahri Okumuş, Uzudere Kötü'nde 30 yıl muhtarlık yaptı. Gerek muhtarlığı gerkese daha sonraki yaşamında çevresinde sevilen ve saygı duyulan kimliği ile tanınan Bahri Okumuş bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Okumuş dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Bahri Okumuş'un cenazesinin öğlen namazına mütekip Uzundure Hüseyinciler Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi şaşkına çevirdi
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Almanya'daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla

Tarihi soygunda vurgun, 100 milyon eurodan fazlaymış
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi şaşkına çevirdi
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı

İki gün üst üste aynı şehrimizde yakalandı
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı