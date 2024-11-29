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Uzundere'de Çoban ve Hayvanları Kar Yağışında Mahsur Kaldı

Uzundere'de Çoban ve Hayvanları Kar Yağışında Mahsur Kaldı
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Erzurum’un Uzundere ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir çoban ve hayvanları dağda mahsur kaldı. Köylülerin seferber olmasıyla birlikte çoban ve koyun sürüsü güvenli bir şekilde köyüne ulaştırıldı. Çoban, yardım edenlere teşekkür etti ve köy halkının dayanışmasını vurguladı.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, bir çobanı hayvanlarıyla birlikte dağda mahsur bıraktı. Zorlu kış şartları nedeniyle köyüne dönemeyen çoban, köylülerin seferber olmasıyla kurtarıldı.

Yardım ekipleri, çobanı ve koyun sürüsünü güvenli bir şekilde köyüne ulaştırmayı başardı. Kurtuluşunu türküler eşliğinde kutlayan çoban, köyüne dönerken hem kendisi hem de koyunları için unutulmaz bir anı yaşadı.

Olay, köy halkının dayanışma ruhunu ve zorlu doğa şartlarında birbirine olan desteğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çoban, "Beni ve hayvanlarımı yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Bu dayanışma olmasaydı, bugün burada olamazdık" diyerek duygularını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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