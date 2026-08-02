Uzmanlardan uyarı, 'Çocuklar yaz tatilini ekran başında değil, hayatın içinde geçirmeli'

Yaz tatilinin çocukların yalnızca okuldan uzaklaştığı bir dönem olmadığını belirten uzmanlar, bu sürecin çocukların duygusal, sosyal ve öğrenme gelişimini desteklemek için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Çocukların günlerini ekran başında geçirmek yerine oyun oynayarak, hareket ederek, doğayı keşfederek ve aileleriyle kaliteli vakit geçirerek değerlendirmeleri gerektiğine değinen uzmanlar ailelere ise önemli uyarılarda bulundu.

Son yıllarda çocukların büyük bölümünün tatil süresini ekran karşısında geçirdiğine dikkat çeken Psikolog Emine Fener, çocukların ihtiyaç duyduğu şeyin yalnızca zaman geçirmek olmadığını belirtirken, üretmenin, oyun oynamanın ve aileyle geçirilen kaliteli zamanın çocukların gelişimine önemli katkı sağladığını ifade etti. Ekran kullanımının tamamen yasaklanmasının doğru bir yaklaşım olmadığını dile getiren Psikolog Emine Fener, "Yaz tatili, çocukların sadece okuldan uzaklaştığı bir dönem değil, aynı zamanda gelişimlerini farklı alanlarda destekleyebileceğimiz önemli bir fırsattır. Ancak son yıllarda tatil denildiğinde çocukların büyük bir kısmının gününü ekran karşısında geçirdiğini görüyoruz. Çocukların ihtiyacı olan şey yalnızca zaman geçirmek değil; nitelikli deneyimler yaşamak, oyun oynamak, hareket etmek, doğayı keşfetmek, üretmek ve aileyle kaliteli vakit geçirmektir. Bunlar, çocukların duygusal, sosyal ve öğrenme gelişimini destekleyen en önemli etkenlerdendir. Elbette ekran hayatımızın bir parçası. Buradaki amaç ekranı tamamen yasaklamak değil, yaşa uygun, süre sınırı olan ve dengeli bir kullanım alışkanlığı kazandırmaktır. Çünkü kontrolsüz ekran kullanımı; dikkat süresini, duygu düzenleme becerilerini, uyku düzenini ve sosyal ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Bu yaz onlara verebileceğimiz en kıymetli hediye daha fazla ekran değil; daha fazla oyun, daha fazla sohbet, daha fazla temas ve birlikte oluşturulan güzel hatırlarıdır" dedi.

"22.00'de ekran kullanımını tamamen sonlandırmalarını öneriyorum"

Aile bireylerin dikkat etmesi gerektiği noktalara değinen Psikolog Fener, "Yaz tatilinin bitmesine artık son bir ay kaldı. Bu bir ayda aileler, çocukları okula alıştırmak için yeniden düzenli bir uyku düzeni oluşturabilir. Sabah 09.00 gibi uyanmalarını sağlayarak uyku düzenlerini yeniden oturtabilirler. Daha sonrasında ders çalışmaları için onlarla birlikte aktiviteler planlayabilirler. Birlikte etkinlikler düzenleyebilir, hobiler belirleyip bu hobileri uygulayabilirler. Yaz tatilinde çocuklar geç yattıkları için sabah erken uyanamıyorlar. Ekran sürelerini de çok fazla kullandıkları için okul döneminde zorluk çekiyorlar. Ailelerin ekran sürelerini kontrol etmelerini, günün belirli saatlerinde ekran kullanmalarına izin vermelerini, gece yatarken ise saat 22.00'de ekran kullanımını tamamen sonlandırmalarını öneriyorum. Bunun dışında gün içerisinde ödevlerini ve derslerini takip etmelerini, gerekirse yardımcı bir abla ya da öğretmenden destek almalarını ve onlarla birlikte süreci ilerletmelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"Reels videolarını çok fazla izlersek hiçbir şeye odaklanamayız"

Reels videoların zararlarına değinen Fener, "Hepimiz ekran kullanmayı, telefon kullanmayı çok seviyoruz. On beş saniyelik Reels videoları hepimizi çok eğlendiriyor. Bu nedenle orada çok vakit geçiriyoruz. Ama biz öğrenciler, eğer bu Reels videolarını çok fazla izlersek sırada oturamayız, öğretmenimizi dinleyemeyiz, hiçbir şeye odaklanamayız ve ödevlerimizde, sınavlarımızda odaklanma problemi yaşarız. Bundan dolayı size önerim, Reels videolarını çok fazla izlemeyin. Tabii ki ekran kullanmalısınız, tabii ki telefona bakmalısınız. Hiçbirimiz bunu tamamen bırakamıyoruz. Sizlerin de buna tamamen engel olması mümkün değil. O yüzden ne kadar az kullanırsanız sizin için o kadar iyi olur. Size tavsiyem budur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı