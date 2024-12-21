Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti

Kocaeli'nde Dumlupınar Mahallesi'ne bağlı Kahramanlar Sokak'ta saat 14.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı.

SOKAK ORTASINDA YAŞAMINA SON VERDİ

Edinilen bilgilere göre; Derince Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görev yapan 27 yaşındaki Uzman Çavuş N.A. sokakta telefonla konuşarak yürüdükten sonra kaldırıma oturdu. Otururken silahını çıkaran N.A. bir anda kafasına ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından N.A'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.