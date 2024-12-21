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Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti

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Kocaeli'nde 27 yaşındaki uzman çavuş sokakta yürürken kaldırıma oturduktan sonra silahıyla kafasına ateş ederek yaşamına son verdi.

Kocaeli'nde Dumlupınar Mahallesi'ne bağlı Kahramanlar Sokak'ta saat 14.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı.

SOKAK ORTASINDA YAŞAMINA SON VERDİ

Edinilen bilgilere göre; Derince Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görev yapan 27 yaşındaki Uzman Çavuş N.A. sokakta telefonla konuşarak yürüdükten sonra kaldırıma oturdu. Otururken silahını çıkaran N.A. bir anda kafasına ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından N.A'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET ALBAYRAK - Yerel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Acıoğlu:

Sanal kumar acilen yasaklanmalı

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıolcayfrt 53:

Yasa dışı kumar casino daha kaç can alacak yetkililer !!!! Neden engellemiyor neden halen daha buna göz yumuluyor...

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMahmut Çevik:

Sanal Kumar Yasa Dışı Bahis Türk milletini Yok edecek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
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