Rize'de Uyuşturucu ve Silah Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Rize İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve silah suçlarından hapis cezası bulunan iki şahsı yakaladı. Operasyonda, 4 yıl 2 ay ve 2 yıl kesinleşmiş ceza alan şahıslar cezaevine gönderildi.

HABER: Gençağa Karafazlı

(RİZE) – Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ve silah suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekiplerince 17 Aralık 2025 tarihinde yapılan titiz çalışmalar sonucunda, Rize Merkez ve Ardeşen ilçelerinde "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokmak, imal etmek, nakletmek ve satmak" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, haklarında 4 yıl 2 ay 20 gün ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.T. (33) ve İ.K. (35) yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
