Usta Yazar Vehbi Vakkasoğlu Nevşehir'de sevenleriyle buluşacak

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Ramazan-ı Şerif için özel olarak hazırlanan Ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Pek çok inceleme ve eğitim kitabının altında imzası bulunan Eğitimci - Yazar Vehbi Vakkasoğlu23 Nisan Cumartesi akşamı söyleşi etkinliğinde sevenleriyle buluşacak. Vakkasoğlu'nun söyleşisi öncesinde Grup Dergah sevilen ilahilerini Nevşehirliler için seslendirecek. Her hafta Türkiye'nin usta yazar ve sanatçılarının katıldığı etkinliklerin bu haftaki konukları ise Grup Dergah ve Yazar Vehbi Vakkasoğlu olacak.

23 Nisan Cumartesi akşamı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan program saat 21.30'da başlayacak. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel