Üye Girişi
Haberler

Usta Torna Sanatçısı Bekir Yıldız: Geleneksel El Sanatlarının Yaşamı

Usta Torna Sanatçısı Bekir Yıldız: Geleneksel El Sanatlarının Yaşamı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

76 yaşındaki torna ustası Bekir Yıldız, yarım asırlık deneyimi ile geleneksel yöntemlerle eşsiz işçilikler sergiliyor. Eski usul operatörlükle yaptığı icatlar ve gençlere verdiği tavsiyelerle dikkat çekiyor.

Tecrübesi ile köklü bir geçmişe sahip olan torna ustası Bekir Yıldız, eski usul operatör marifetiyle torna makinelerinde eşsiz işçilikler çıkarıyor.

Yapay zeka ve CNC makinelerinin yaygınlaştığı günümüzde 76 yaşındaki usta Bekir Yıldız, yarım asırdır ustalığını geleneksel yöntemlerle sürdürüyor. Yıldız, aynı zamanda el emeğinin ve tecrübenin önemini de gözler önüne seriyor.

1967 yılında Aydın Sanat Enstitüsü'nden mezun olan Yıldız, aynı yıl Erzincan'da atölyesini kurarak mesleğe başladığını ve günümüze kadar torna ustalığını sürdürdüğünü kaydetti.

Okul döneminden kalma ders defterlerini gözü gibi sakınan Yıldız, Aydın Sanat Enstitüsü'nden öğrendiklerini piyasada uyguladığını ve sakladığı defterlerden yararlandığını aktardı.

Çalışmaları neticesinde birçok yeniliği icat ettiğini belirten asırlık usta, "Erzincan'da çalışmalarımız içerisinde tulum peynirini basma makinesini biz icat ettik. Bal süzme makinesini biz icat ettik. Biz yaptık başkaları da bizden sonra devam etti." şeklinde konuştu.

Erzincan'da sanayi, tarım ve otomotiv sanayide ihtiyaç duyulan malzemelerin yapımında, imalatında çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Yıldız, öte yandan 1982 yılında siyasi arenada da çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Yıldız, "2 dönem ilçe başkanlığı, 1 dönem il başkanlığı yaptım. 1995 yılında da milletvekili adaylığı konusunda siyasi gelişmelerimiz ve adaylığımız oldu. Erzincan'ımızın gelişmesinde ve kalkınmasında bir nebze de olsa çorbada tuzumuz olduysa kendimi mutlu hissediyorum." dedi.

2019 yılından 2024 yılına kadar 5 yıl süre boyunca Erzincan İl Genel Meclis Başkanlığını yaptığını ifade eden Yıldız, yeni dönemde aday olmadığını yarım asırdır yaptığı torna ustalığına geri döndüğünü söyledi.

Öte yandan sanayide ara elaman bulamadıkları konusuna da değinen Yıldız, "Sanayinin en genç elemanlarından birisi benim herhalde" ifadelerine yer verdi.

Konuşmasında gençlere de tavsiyelerde bulunan Yıldız, "Gençler bir sanat sahibi olsunlar, ülkenin geleceği için yeni buluşlar icat etsinler, yeni atölyeler kursunlar, ülkemize faydalı olsunlar." dedi.

Bekir Yıldız'ın hikayesi, geleneksel el sanatlarının önemini ve tutkunun gücünü bir kez daha hatırlattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Kültür Sanat Bekir Yıldız Teknoloji erzincan Kültür Yerel Yaşam

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

 Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı

İşte sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'ın son anları

 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi

Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
KKTC'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar 'Yok artık' diyor

KKTC'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar "Yok artık" diyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });