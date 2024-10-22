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Usta Sanatçı Suphi Tekiner Son Yolculuğuna Uğurlandı

Usta Sanatçı Suphi Tekiner Son Yolculuğuna Uğurlandı
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84 yaşında hayatını kaybeden sinema ve tiyatro oyuncusu, senarist ve yazar Suphi Tekiner için cenaze töreni düzenlendi. Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazına birçok sanatçı ve seveni katıldı.

Hayatını kaybeden 84 yaşındaki sinema ve tiyatro oyuncusu, senarist, yazar Suphi Tekniker Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sinema ve tiyatro oyuncusu, senarist, yazar Suphi Tekniker 84 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu Tekiner için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından usta sanatçı Tekiner için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, sanatçı Yalçın Boratap, sanatçı Boya Ayanoğlu, sanatçı Erhan Yazıcıoğlu, sanatçı Salim Dündar, sanatçı Fatih Mühürdar, sanatçı Coşkun Demir, sanatçı Rıdvan Çelebi, sanatçı Salih Kalyoncu ile Tekiner'in ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Suphi Tekiner Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

"Suphi abimiz gerçekten çok değerli bir sanatçıydı"

Hayatını kaybeden Suphi Tekiner'in değerli biri olduğunu söyleyen sanatçı Bora Ayanoğlu, "Suphi abimiz gerçekten çok değerli bir sanatçıydı, iyi bir yazardı, iyi bir senaristti, iyi bir sinema ve tiyatro oyuncusuydu. Çok başarılı bir insandı. Hepimizin kalbinde çok büyük yeri olan, çok sevdiğimiz biriydi. Ben onun sayesinde tiyatroya geçtim. Bana rolünü bırakmıştı. Bu rolü sen oynayacaksın demişti. ve onun sayesinde ben imtihan olup kadroya geçtim. Hepimize ufak tefek çok güzel anıları olan ve güzel günler geçirdiğimiz değerli bir abimizdi" dedi.

"Suphi benim 60 yıllık arkadaşımdı"

Tekiner için dünyanın en güzel yüzlü, en güzel gülen insanıydı diyen sanatçı Yalçın Boratap, "Suphi benim 60 yıllık arkadaşım, kardeşimdi. Her biri gittiğinde bir parçamız kopuyor. Dünyanın en güzel yüzlü, en güzel gülen insanıydı. Onu özleyeceğiz" diye konuştu.

"Gönlü rahat film çekimine gitti, umarım gönlü rahat öbür tarafa göçmüştür"

Önemli insanlara keşke göçmeden önce sahip çıkılsa diyen Sanatçı Erhan Yazıcıoğlu, "Tiyatro ve sinema dünyasının başı sağ olsun. Ama ne yazık ki önemli insanları bir bir yitiriyoruz ve gittikleri zaman anmaya başlıyoruz. Keşke göçmeden önce sahip çıkılsa. 1960-1970 yıllarında tiyatroya sezonunda Anadolu'dan bir film teklifi geldi. Gönlü rahat film çekimine gitti umarım gönlü rahat öbür tarafa göçmüştür" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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