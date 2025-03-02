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Usta Sanatçı Edip Akbayram Hayatını Kaybetti

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İstanbul'da vefat eden sanatçı Edip Akbayram'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi duyan yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti.

İstanbul'da vefat eden sanatçı Edip Akbayram'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Hastaneye gelen usta sanatçının yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Usta sanatçı Edip Akbayram, zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akşam saatlerinde hayatını kaybetmişti. Sanatçının cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Sanatçının yakınları ve sevenleri ise acı haberin ardından hastaneye koştu. Sanatçı Kubat, "Usta bir ağabeyimizi kaybettik, başımız sağolsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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