Haberler

Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık

Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık Haber Videosunu İzle
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Ali Tutal, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Tutal'ın cenazesine az sayıda meslektaşı katılım gösterirken vefa tartışmaları bir kez daha gündeme geldi.

  • Usta oyuncu Ali Tutal, 76 yaşında beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
  • Ali Tutal'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
  • Cenaze törenine oyuncu Nuri Alço, eski milletvekili Berhan Şimşek ve eski DİSK Başkanı Süleyman Çelebi katıldı.

Geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 76 yaşındaki usta oyuncu Ali Tutal, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Tutal'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra oyuncu Nuri Alço, eski milletvekili Berhan Şimşek ve eski DİSK Başkanı Süleyman Çelebi katıldı. Acılı aile cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık

VEFA TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Cenaze törenine meslektaşlarının sınırlı katılım göstermesi dikkat çekerken, Yeşilçam ve sinema camiasında vefa tartışmaları bir kez daha gündeme geldi.

Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık

"45 SENELİK ARKADAŞIMDI"

Oyuncu Nuri Alço, törende yaptığı açıklamada, "Benim 45 senelik arkadaşım. O dönemler ocakbaşı işletirdi, Ahmet Kaya ile sık sık orada buluşurduk. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. En son hastanede ziyaret ettim. Kalbi, yüreği güzel bir insandı" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte o liste
Diego Simeone gizlice sözleşme imzaladı! İşte yeni adresi

Gizlice sözleşme imzaladı! İşte yeni adresi