Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık

Geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 76 yaşındaki usta oyuncu Ali Tutal, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Tutal'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra oyuncu Nuri Alço, eski milletvekili Berhan Şimşek ve eski DİSK Başkanı Süleyman Çelebi katıldı. Acılı aile cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

VEFA TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Cenaze törenine meslektaşlarının sınırlı katılım göstermesi dikkat çekerken, Yeşilçam ve sinema camiasında vefa tartışmaları bir kez daha gündeme geldi.

"45 SENELİK ARKADAŞIMDI"

Oyuncu Nuri Alço, törende yaptığı açıklamada, "Benim 45 senelik arkadaşım. O dönemler ocakbaşı işletirdi, Ahmet Kaya ile sık sık orada buluşurduk. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. En son hastanede ziyaret ettim. Kalbi, yüreği güzel bir insandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı