Usta Gazeteci Ömür Bir Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, usta gazeteci Ömür Bir yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek 82 yaşında hayatını kaybetti.

Milliyet, Hürriyet ve Anadolu Ajansı'nda uzun yıllar muhabirlik yapan, renkli kişiliği ile 7'den 77'ye herkesin gönlünde taht kurmayı başaran gazeteci Bir'in vefatı Ayvalık'ta büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Ömür Bir, mesleki hayatında yaptığı haberlerle Ayvalık'ın birçok sorunun çözümlenmesine katkılarda bulunmasıyla da kendisinden söz ettirmişti.

Evli ve iki yetişkin çocuk babası olan duayen gazeteci Ömür Bir'in cenazesi bugün Sakarya Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından, Ayvalık Kabristan'ın da toprağa verilecek. - BALIKESİR