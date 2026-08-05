Haberler

İstanbul'da 5-7 Ağustos'ta Trafiğe Kapanan Yollar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 5-6-7 Ağustos tarihlerinde Üsküdar’da gerçekleştirilecek bir etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 5-6-7 Ağustos tarihlerinde Üsküdar'da gerçekleştirilecek bir etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5-6-7 Ağustos'ta saat 23.00'ten program bitimine kadar Çengelköy Caddesi Kerime Hatun Camii Sokak kesişimi ile Kuleli Caddesi Yamaçlı Sokak kesişimi arasında kalan tüm yollar ile Çengelköy Hamam Arkası Sokak ve Fıçı Sokak araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

Sürücüler için belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle:

"Kuleli Caddesi istikameti için: Kerime Hatun Camii Sokak, Kemalettin Tuğcu Sokak, Hür, Meşrutiyet Sokak, Havacı Sokak, Albay Üçer Sokak ve Yamaçlı Sokak.

Beylerbeyi Caddesi istikameti için: Yamaçlı Sokak, Albay Üçer Sokak, Havacı Sokak, Meşrutiyet Sokak, Şekip Ayhan Özışık Sokak, Mor Salkım Sokak, Yalnız Selvi Caddesi, Kaldırım Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi ve Güzeltepe Caddesi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk

Çerçeve yasa Meclis'te! İşte imza veren milletvekili sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastane odasından paylaştı! Ünlü sanatçının sözleri yürek burktu

Hastaneden paylaştı! Ünlü sanatçının sözleri yürek burktu
'Ödenemez' uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı

"Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
Havacılıkta yeni dönem: Baş üstü bagaj dolapları ücretli oluyor

Uçak yolculuklarında yeni dönem: Artık paralı olacak

Vlahovic'ten Beşiktaş'a yanıt

Süper Lig devine cevap verdi!
Dizi aşkı gerçek oldu! Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan’dan hamle

El ele yakalanmışlardı! Ünlü çiftten romantik hamle geldi
Firari Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez saklandığı evde yakalandı

Firari Başkan Yardımcısına MİT, Emniyet ve JASAT'tan ortak operasyon

Ferhat ile Mecnun’u aratmadı! Mauro Icardi aşkını duvara kazıdı

Ferhat ile Mecnun’u aratmadı! Mauro Icardi aşkını duvara kazıdı