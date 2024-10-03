Üsküdar Açıklarında İki Kuru Yük Gemisi Çarpıştı
Üsküdar açıklarında seyir halindeki iki kuru yük gemisi çarpıştı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. İki gemide de hasar oluştu.
Üsküdar açıklarında 2 kuru yük gemisi çarpıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Üsküdar açıklarında 2 kuru yük gemisi seyir halindeyken çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle gemilerden birinin sarsıldığı ancak devrilmediği görüldü. Dümeni kilitlenen diğer geminin ise kıyıya sürüklenmesi dikkat çekti.
İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çarpışma nedeniyle 2 gemide de hasar oluştu. Gemilerin çarpışma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL