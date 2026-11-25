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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Uşak'ta vatandaşlara yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uşak Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü, Yeşilay Şubesi, Kent Konseyi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından stantlar kuruldu.

Etkinliğe Uşak Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu da katıldı. Balcıoğlu, meydanda kurulan stantları dolaşarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Balcıoğlu'na ziyaret sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan eşlik etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan stantlarda ise KADES uygulaması başta olmak üzere kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Etkinlik kapsamında kurulan diğer stantlarda da kadına yönelik şiddetle mücadele, farkındalık ve ilgili hizmetler hakkında bilgi verilirken, vatandaşlara karanfil dağıtıldı.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı