Uşak'ta bayram öncesi şehitler unutulmadı

Uşak protokolü, Ramazan Bayramı öncesi gerçekleştirdiği ziyarette, şehitleri mezarları başında anarak dua etti.

Uşak protokolü, Ramazan Bayramı kutlamaları dahilinde Uşak Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarete Vali Vekili Muammer Balcı, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da katıldı. Edilen duaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakan protokol üyeleri sonrasında ise şehit ailelerini evlerinde ziyaret etmek için şehitlikten ayrıldı. - UŞAK