Urumçi'de Türkiye sevgisi: Kalbini gösterdi

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Başkenti Urumçi'de seyyar satıcılık yapan 60 yaşındaki Ahmet amca, Türkiye adını duyunca duygulandı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de 60 yaşındaki Ahmet amca seyyar satıcılık yapıyor. Geçimini kuru üzüm, kayısı ve incir satarak sağlayan Uygur Türk'ü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını duyunca duygulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Urumçi'de bir camiyi ziyaret ettiği hatırlatan Ahmet amca, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyor musun' sorusuna kalbini göstererek yanıt verdi. - ANKARA