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Üreticinin elinde kalan pırasalar boş alana atıldı

Yerel Haberler

Üreticinin elinde kalan pırasalar boş alana atıldı Samsun'un Bafra ilçesinde üreticinin elinde kalan tonlarca pırasa boş alana atıldı.

Üreticinin elinde kalan pırasalar boş alana atıldı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde üreticinin elinde kalan tonlarca pırasa boş alana atıldı.

Organize Sanayi Bölgesi Sedde Yolu kenarında bulunan boş alanda tonlarca atılmış pırasa yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti. Durumu zabıta ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen zabıta ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Kışlık sebze olan pırasanın sezon sonu olması ve bayram arifesi nedeniyle dışarıdan alıcı gelmemesi üzerine satamadıkları için atılmış olabileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Yerel

Zabıta Samsun Bafra Yerel Haberler

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