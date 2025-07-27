Ürdün ve BAE'den Gazze'ye Havadan İkmal Yardımları

Ürdün ve BAE'den Gazze'ye Havadan İkmal Yardımları
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Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ve BAE Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde 25 tonluk gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini havadan indirdi. Yardım operasyonları, uluslararası toplumun Gazze'deki insani acıyı hafifletme çabalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hava Kuvvetleri ortak işbirliğiyle düzenlenen havadan ikmal yardımlarında Gazze Şeridi'ndeki farklı bölgelere paraşütlerle 25 tonluk gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri bırakıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 3 bölgede saldırılarına ara vermesinin ve yardım ulaştırılmasındaki engelleri geçici süreliğine kaldırmasının ardından uluslararası toplum, yardım seferberliği başlattı. Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ortak işbirliğinde Gazze Şeridi'nde 3 farklı havadan ikmal operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, 25 tonluk gıda ve temel ihtiyaç malzemesi taşıyan Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ve BAE Hava Kuvvetleri'ne ait C130 tipi kargo uçaklarının bölgede uçtuğu aktarıldı. Açıklamada, aynı zamanda "Gazze Şeridi'nde birkaç bölgeyi kapsayan bu havadan ikmal operasyonları, Ürdün'ün dost ülkeler, insani yardım kuruluşları ve Gazze'deki insanların savaş nedeniyle karşı karşıya kaldığı zorluklarda onlara yardımcı olmayı ve insani acıyı hafifletmeyi hedefleyen Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu'nun devam eden işbirliğinin bir parçasıdır" denildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırmaya başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Ürdün Silahlı Kuvvetleri bölgeye 127 havadan ikmal operasyonu düzenlemiş, ayrıca dost ülkelerle işbirliği içinde 267 ilave operasyonda da yer almıştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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