Ürdün, 8 Füzeyi Hava Sahasında Durdurdu

Ürdün ordusu ülkenin hava sahasını ihlal eden 8 füzenin engellendiğini açıkladı.

Ürdün, İran'ın misilleme saldırılarını doğruladı. Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin füze saldırılarına karşı devreye girdiği belirtilerek, "Ürdün hava sahasını ihlal eden 8 füze engellenmiştir" denildi. Saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İran, ABD'nin son saldırısına misilleme yapmıştı

ABD ordusu İran'ın Larak adasındaki füze rampalarını hedef almış, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ise misilleme olarak Ürdün'deki ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan

Kral Hüseyin ve El-Azrak üslerine füze ve insansız hava araçları ile saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı