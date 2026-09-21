Uraloğlu, 15,2 kilometrelik Adapazarı-Serdivan Hattı'nın 19 istasyonlu olacağını söyledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "15,2 kilometre uzunluğundaki Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattımızı 19 istasyonla hizmete sunacağız. Tramvaylarımızın tasarım hızı saatte 70 kilometre olacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'nın kent içi ulaşım altyapısını güçlendirecek Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nda temel atma öncesi son hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Uraloğlu, 15,2 kilometre uzunluğunda ve 19 istasyonlu olarak projelendirilen hattın Gar Meydanı'ndan başlayarak üniversitelerin bulunduğu kampüs bölgesi üzerinden Serdivan'a ulaşacağını ifade etti. Ayrıca Uraloğlu, Sakarya'da 2024 yılında hizmete sunulan ADARAY'ın ardından kent içi raylı sistem ağını yeni projelerle geliştirmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

"15,2 kilometre uzunluğundaki Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattımızı 19 istasyonla hizmete sunacağız"

Adapazarı-Serdivan Hattının 19 istasyonla vatandaşlara hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, "Artan kent içi ulaşım yoğunluğunu hafifletmek, toplu taşıma kapasitesini artırmak ve sürdürülebilir ulaşım imkanlarını geliştirmek amacıyla Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattımızı hayata geçiriyoruz. 15,2 kilometre uzunluğundaki Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattımızı 19 istasyonla hizmete sunacağız. Tramvaylarımızın tasarım hızı saatte 70 kilometre olacak. Gar Meydanı'ndan başlayan hattımızı Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin bulunduğu kampüs bölgesi üzerinden Serdivan'a ulaştıracağız. Hattımız ayrıca Serdivan Spor Salonu ve stadyum bölgesine de ulaşım sağlayacak" diye konuştu.

"Özel araç kullanımının azaltılmasına da katkı sağlayacağız"

Adapazarı ile Serdivan arasındaki ulaşım talebine raylı sistemle cevap vereceklerini kaydeden Uraloğlu, "Sakarya'nın kent içi ulaşım kapasitesini artıracak, özellikle yoğun saatlerde trafiği ve toplu taşımadaki yolcu yoğunluğunu azaltacağız. Seyahat sürelerindeki zaman kayıplarını en aza indirirken özel araç kullanımının azaltılmasına da katkı sağlayacağız. Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşi'nin ihalesini 28 Nisan tarihinde gerçekleştirdik. 25 Ağustos'ta sözleşmemizi imzaladık, 27 Ağustos'ta da yer teslimini yaptık. Şantiye kurulumu devam ediyor, temel atma için son hazırlıkları sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı