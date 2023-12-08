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Ünye'de Genç Nida Kur'an-ı Kerim Yarışması Düzenlendi

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Ordu'nun Ünye ilçesinde, ortaokullar arası genç nida (kız) Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması düzenlendi. Yarışmada birinci olan öğrencilere plaket ve ödül takdim edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, ortaokullar arası genç nida (kız) Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından ortaokullar arası planlanan 'Genç Nida (Kız) Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Genç Nida Hafızlık' yarışmaların il finali Ordu'nun Ünye ilçesinde gerçekleşti. Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleşen program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Programda konuşan Ünye İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İslam Şimşek, "Bu yarışma aslında kaybedenin olmadığı, herkesin kazandığı bir yarışmadır. İmam hatip okullarında öğrenim görmüş öğrenciler gittikleri her yerde kendini belli eder. İnanıyorum ki sizler de gelecekte ailesine, ülkesine ve milletine ışık tutacak bireyler olarak yetişeceksiniz" ifadelerine yer verdi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Sarıgül, yarışmalarının il finalistlerinin Tokat ilinde Ordu'yu temsil edeceklerini belirtti. Sarıgül, "Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen koordinatör okullarımız tarafından düzenlenen meslek yarışmalarımızın ilkini Ünye ilçemizde gerçekleştirdik. Yarışmaların birinci ve ikincisi olan öğrencilerimiz ilimizi temsilen Tokat'ta yapılacak olan bölge yarışmasına katılacaklar, sonrasında dereceye girmeleri durumunda Türkiye finallerine katılacaklardır" diye konuştu.

"Bu yarışmaların kaybedeni olmaz"

Yarışmada jüri karşısında heyecanlanarak mücadele veren her öğrencinin kazandığını ifade eden Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, "Bu yarışmalar asla kaybedeni olmayan yarışmalardır. Bugün buraya gelen bütün öğrencilerimiz kazandı. Bu gibi faaliyetler öğrencilerimiz için güzel örnekler ortaya çıkartıyor. Bu tür etkinlikler sayesinde öğrencilerimizin kendilerine güveni artarak özgüvenleri gelişiyor" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından kız öğrenciler il finalisti olmak için kıyasıya mücadele etti. 5 öğrencinin yarıştığı hafızlık kategorisinde Ünye İmam Hatip Ortaokulundan Rukiye Zümra Bacacı, 20 öğrencinin yarıştığı Kur'an'ı Güzel Okuma kategorisinde ise Ünye Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulundan Beyzanur Karayiğit birinci oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere plaket ve ödül, tüm öğrencilere katılım belgeleri ile çeşitli hediyeler takdim edildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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