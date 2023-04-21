Ünye'de bayram geleneği bozulmadı

Ordu'nun Ünye ilçesinde geleneksel hale gelen kent bayramlaşması düzenlendi. Ünye Belediyesi Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programına çok sayıda kişi katıldı.

Kent bayramlaşması programında konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Ramazan Bayramı sevginin büyümesine, içimizde güçlenmesine, birliğimiz, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin tesis edilmesine vesile olsun. Yaşanan deprem afeti nedeniyle her ne kadar sevinicimiz buruk geçse de, 2023 yılında güzel olan şeylere de şahit olduk. Allah'a şükürler olsun tarihe not düşülecek; dün itibari ile Filyos'ta startı verilen ve karaya alınarak ilk kıvılcımı çakılan doğal gazımıza kavuşmuş olduk. Yine aynı şekilde yerli otomobilimiz olan Togg'u yollarda görmeye başladık. Öte yandan milli savunma sanayimizde gemilerimizden, SİHA VE İHA'larımıza kadar çok sayıda yeni teknolojik gelişmelere hep birlikte şahit olduk" dedi.

" Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Kent bayramlaşma programında konuşan Ünye Kaymakam Ayhan Işık ise, "Sevgi ve hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi pek çok değeri içerisinde barındıran bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumsal dayanışma ve birliğimizin temel taşlarından olan bayramlarımız gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasında vesile olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelere Ramazan Bayramı'nı kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Ramazan Bayramı programına ayrıca Ünye Gıda Maddeleri Satıcıları Kooperatifi Başkanı Harun Güdek, Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, Ünye Şoförler Odası Başkanı Bekir Şimşek, Yeniden Refah Partisi Ünye İlçe Başkanı Hayati Balcı, Milliyetçi Hareket Partisi Ünye İlçe Başkan Yardımcısı Eyüp Öztürk katıldı. - ORDU

Sizce Karadeniz gazı Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltır mı? — Haberler.com (@Haberler) April 21, 2023