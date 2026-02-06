Unutulmayan fedakarlık: Kolunda kemoterapi serumuyla deprem bölgesinde çalıştı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası Hatay'a koordinatör vali olarak atanan ve o dönem kemoterapi tedavisi gören eski Denizli Valisi olan Merkez Valisi Ali Fuat Atik, "Hatay'daki o manzarayı görünce, o felaketi görünce benim yaşamış olduğum hastalığın inanın hiçbir zerresi aklıma gelmedi" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ili etkilemiş ve birçok ilde büyük yıkımlara neden olmuştu. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Hatay'a koordinatör vali olarak atanan o dönemin Denizli Valisi Ali Fuat Atik, o zamanlar kemoterapi tedavisi görmesine rağmen, İçişleri Bakanlığından gelen görevlendirme ile bir an bile düşünmeden görev yeri olan Hatay'a doğru yola çıktı. Vali Ali Fuat Atik, kolon kanseriyle mücadele ederken, deprem bölgesinde boynuna asılı olan kemoterapi şişesiyle 63 gün boyunca görev yaptı.

Şu anda merkez Valisi olan Ali Fuat Atik, 3 yıl önce yaşanan asrın felaketiyle ilgili Çanakkale'de İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası kanser tedavisi görmesine rağmen bir an bile düşünmeden görev yeri olan Hatay'a gittiğini belirten o dönemin Denizli Valisi olan Merkez Valisi Ali Fuat Atik, "Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Tabi o dönem ben Denizli Valisi olarak görev yapıyordum. Hatay'a gitmem gerektiği konusu bana İçişleri Bakanlığı'ndan tebliğ edildiği zaman hiçbir an bile tereddüt etmeden yola çıktım, Hatay'a gittim. Hatay'daki o manzarayı görünce, o felaketi görünce benim yaşamış olduğum hastalığın inanın hiçbir zerresi aklıma gelmedi. Hastalığımı unuttum. Orada devletimiz, milletimiz için çalışmak zorundaydık. Biz devlet adamıyız, biz orada ikinci plandaydık. Devletimizin, milletimizin bize ihtiyacı olduğu her noktada elimizden geleni, bütün her şeyi geride bırakarak çalışmak durumundayız" dedi.

"Bir saniye benim hasta olduğum aklıma gelmedi"

Bu millete karşı borcu olduğunu belirten Vali Ali Fuat Atik, "Bu millete karşı borcumuz var. O dönemde bu psikolojiyle, bu motivasyonla görevimizi yaptık. Yapmaya gayret ettik. Tabii hastalığım söz konusuydu, bununla da ilgili gündeme geldim. Şu anda çok iyiyim. Ben hep şunu söylüyorum: 'Ben hastalığı Hatay'da depremde çalışırken yendim.' Bir gün aklıma gelmedi. Bir saniye benim hasta olduğum aklıma gelmedi. Hatta ilaç alma günümü, kemoterapiyi, günümü ben unutuyordum. O dönem koruma hizmetinde bulunan arkadaşlarımız, 'Sayın Valim, ilaç günümüz yarın, ilaç almamız gerekiyor' diye hatırlatıyorlardı" diye konuştu.

"Devletimiz o gün deprem sonrasında çok büyük bir sınav verdi"

Deprem zamanı devletin büyük bir sınav verdiğini ve buradan alnının akıyla çıktığını vurgulayan Ali Fuat Atik, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu şekilde Hatay'da iki buçuk ay görev yaptık. Elimizden gelen tüm performansı göstermek durumundaydık. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Böyle bir felaket dünyanın hangi ülkesinin başına gelirse gelsin bizden başka bir devlet bu işin altından kalkamazdı. Biz onun için çok büyük bir devletiz, çok büyük bir ülkeyiz, çok büyük bir milletiz. Milletimiz asrın felaketini asrın dayanışmasına çevirdi. Bunu her zaman her yerde de söylüyorum: Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz o gün deprem sonrasında çok büyük bir sınav verdi. Yüzümüzün akıyla devlet olarak biz depremdeki çalışmalarda yüzümüzün akıyla çıktık."

Vefa ödülü aldı

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'a koordinatör vali olarak atanan eski Denizli Valisi olan Merkez Valisi Ali Fuat Atik, 2024 yılında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 7'ncisi düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri"nde "Vefa Ödülü"nün sahibi oldu. Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle plaketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. - ÇANAKKALE