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UNRWA Kudüs'teki Faaliyetlerini Durduruyor

UNRWA Kudüs'teki Faaliyetlerini Durduruyor
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA), İsrail'in kabul ettiği yasalar doğrultusunda Kudüs'teki faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bu durum, on binlerce Filistinlinin eğitim ve sağlık hizmetlerinden mahrum kalmasına neden olacak.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Kudüs'teki faaliyetlerini durdurmaya hazırlanıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail parlamentosunun 28 Eylül 2024'te kabul ettiği yasanın ardından Kudüs'teki faaliyetlerini durdurmaya hazırlanıyor. UNRWA'nın yarın Kudüs'teki resmen tüm faaliyetlerini durdurması beklenirken, on binlerce Filistinli başta eğitim ve sağlık olmak üzere birçok hizmetten mahrum kalacak.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nabil Abu Rudeineh, İsrail'in UNRWA kararını kınandıklarını belirterek, kararın Filistin halkına yönelik bir provokasyon olduğunu vurguladı. Rudeineh, İsrail'in uluslararası meşruiyeti hiçe sayan bu kararının UNRWA'nın mülteci kamplarındaki yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye sağladığı hizmetler üzerindeki etkisi nedeniyle bölgede gerginliği arttıracağını ifade etti.

Hamas üyelerinin yer aldığını iddia etmişti

UNRWA, İsrail'in kuruluşu sırasında evlerinden sürülen Filistinli mültecilere destek olmak amacıyla 1949 yılında BM Genel Kurulu tarafından kurulmuştu. Gazze'de insani yardım sağlayan "başlıca kuruluş" olarak bilinen UNRWA, işgal altındaki Batı Şeria, Lübnan, Ürdün ve Suriye'deki milyonlarca Filistinli mülteciye de eğitim, sağlık ve yardım hizmeti sunuyor.

Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail hükümeti, Hamas üyelerinin UNRWA'ya sızdığını öne sürmüş, personelden bir kısmının 7 Ekim'deki olaya karıştığını iddia etmişti. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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