Ünlü Yazar Pınar Kür Hayatını Kaybetti

Ünlü Yazar Pınar Kür Hayatını Kaybetti
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Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar ve akademisyen Pınar Kür, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi, Teşvikiye Camii'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden edebiyatçı-yazar Pınar Kür, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Türk edebiyatının son dönem isimlerinden biri olan yazar, çevirmen ve akademisyen Pınar Kür, sağlık sorunları nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti. Pınar Kür'ün bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden yazar için Şişli'de bulunan Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Pınar Kür'ün ailesi ve sevenlerinin yanı sıra ünlü tarihçi İlber Ortaylı ve bazı dizi oyuncuları da katıldı. Kür'ün ailesi taziyeleri kabul ederek, gelenlere teşekkürlerini iletti. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından yazar Kür'ün cenazesi, defnedilmek üzere Yeni Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.

"Birçok alanda verimli bir yazar aramızdan ayrıldı"

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, "Tiyatrodan edebiyata, edebiyattan da şiire kadar hakim ve verimli bir yazar aramızdan ayrıldı. Çok üzgünüz. Daha çok şeyler çıkacaktı ortaya, çok cesurdu kendisi, çok realist bir kişilikti. Tasvip etmediği şeyleri sonuna kadar yazar ve gündeme getirirdi. Bir toplum ancak böyle düzelirdi zaten. Kendi itiraflarını yaparak. En önemlisi bu, kendisi bu anlamda büyük bir itirafçı ve yol göstericiydi. Aramızdan ayrıldı. Hayata mizahla da bakardı ciddiyetle de bakardı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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