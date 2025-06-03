Ünlü Şeflerden Kızılay'a Kurban Desteği

Ünlü Şeflerden Kızılay'a Kurban Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Utkan Yalçınkaya, kurban vekaletlerini Türk Kızılay'a vererek ihtiyaç sahiplerine destek oldular. Kızılay'ın yıl boyunca süren yemek yardımları devam ediyor.

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile Yalçınkaya'nın oğlu Utkan Yalçınkaya, kurban vekaletlerini Türk Kızılay'a verdiler.

"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla bu yıl da yurt içi ve yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Türk Kızılay'ın kampanyasına her kesimden destek geliyor. Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile Yalçınkaya'nın oğlu Utkan Yalçınkaya da kurban vekaletlerini Türk Kızılay'a verdiler. Yalçınkaya'nın vekaletiin Ankara'da Türk Kızılay İletişim ve Bağış Yönetimi Genel Müdürü Murat Solak kabul etti. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, "Kızılay'a yaptığınız yardımlar her zaman için yerine ulaşacaktır. Biz zaten 'herkes gider, Kızılay kalır' diyoruz. Onun için de kurban bağışımı Kızılay'a yapıyorum" dedi.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu da kurbanını Kızılay aracılığıyla bağışlayarak destek veren isimler arasında yer aldı. Somer şefin vekaletini Kızılay Bodrum Şube Başkanı Sait Güllüoğlu kabul etti. Sivrioğlu yaptığı açıklamada, "Bu yıl kurban bağışımı Kızılay'a yapıyorum. Siz de kurban bağışı yaparak Kızılay'a destek olabilirsiniz" dedi.

Kızılay'ın kavurma konservesiyle kurban bereketi yıl boyu sürüyor

Kurban bağışlarının yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan Kızılay, kavurma konservesi modeliyle hijyenik ve uzun ömürlü gıda yardımı yapıyor. Bu yıl için belirlenen kurban hisse bedeli yurt içinde 13 bin 250 lira, yurt dışında ise 5 bin 250 lira olarak açıklandı. Hayırseverler, Kızılay'ın resmi internet sitesi, Kızılay Mobil Bağış uygulaması, banka hesapları, EFT/havale, 168 çağrı hattı ve tüm Kızılay şubeleri aracılığıyla kurban vekaletlerini kolaylıkla iletebiliyor. Kızılay, kurban hisse bedellerinde 2 ila 4 taksit imkanı da sağlıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem de Ege'de
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı
Kremlin: Putin, Trump ve Zelenski arasında bir görüşme olası değil

Kremlin'den umutları suya düşüren açıklama! Kapıları resmen kapattılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
İzmir'deki grev 6. gününde! Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı

Başkan Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.