Ünlü Şeflerden Kızılay'a Kurban Desteği

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile Yalçınkaya'nın oğlu Utkan Yalçınkaya, kurban vekaletlerini Türk Kızılay'a verdiler.

"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla bu yıl da yurt içi ve yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Türk Kızılay'ın kampanyasına her kesimden destek geliyor. Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile Yalçınkaya'nın oğlu Utkan Yalçınkaya da kurban vekaletlerini Türk Kızılay'a verdiler. Yalçınkaya'nın vekaletiin Ankara'da Türk Kızılay İletişim ve Bağış Yönetimi Genel Müdürü Murat Solak kabul etti. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, "Kızılay'a yaptığınız yardımlar her zaman için yerine ulaşacaktır. Biz zaten 'herkes gider, Kızılay kalır' diyoruz. Onun için de kurban bağışımı Kızılay'a yapıyorum" dedi.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu da kurbanını Kızılay aracılığıyla bağışlayarak destek veren isimler arasında yer aldı. Somer şefin vekaletini Kızılay Bodrum Şube Başkanı Sait Güllüoğlu kabul etti. Sivrioğlu yaptığı açıklamada, "Bu yıl kurban bağışımı Kızılay'a yapıyorum. Siz de kurban bağışı yaparak Kızılay'a destek olabilirsiniz" dedi.

Kızılay'ın kavurma konservesiyle kurban bereketi yıl boyu sürüyor

Kurban bağışlarının yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan Kızılay, kavurma konservesi modeliyle hijyenik ve uzun ömürlü gıda yardımı yapıyor. Bu yıl için belirlenen kurban hisse bedeli yurt içinde 13 bin 250 lira, yurt dışında ise 5 bin 250 lira olarak açıklandı. Hayırseverler, Kızılay'ın resmi internet sitesi, Kızılay Mobil Bağış uygulaması, banka hesapları, EFT/havale, 168 çağrı hattı ve tüm Kızılay şubeleri aracılığıyla kurban vekaletlerini kolaylıkla iletebiliyor. Kızılay, kurban hisse bedellerinde 2 ila 4 taksit imkanı da sağlıyor. - ANKARA