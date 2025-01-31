Ünlü Sanatçı Sezai Altekin Hayatını Kaybetti

Tiyatro, televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları ile tanınan ünlü sanatçı Sezai Altekin, kalp yetmezliği nedeniyle Bodrum'da yaşadığı evde 79 yaşında hayatını kaybetti.

Bodrum'a bağlı Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin gece saatlerinde evinde kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, Altekin'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Gündoğan Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Ünlü sanatçı Altekin, çizgi film karakterleri "Şirin Baba", "Bugs Bunny" ve "Barni Moloztaş"ı seslendirirken, 50 tiyatro oyunu, 6 film ve 20'ye yakın da dizide rol almıştı. - MUĞLA