İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplanan kalabalığa sesleniyor

İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplanan kalabalığa sesleniyor
İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

Ailesini katleden 17 yaşındaki çocukla ilgili isyan ettiren detay
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti

Ünlü Sanatçı Sezai Altekin Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tiyatro, televizyon, sinema ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin, 79 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle Bodrum'daki evinde hayatını kaybetti. Cenazesi bugün defnedilecek.

Tiyatro, televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları ile tanınan ünlü sanatçı Sezai Altekin, kalp yetmezliği nedeniyle Bodrum'da yaşadığı evde 79 yaşında hayatını kaybetti.

Bodrum'a bağlı Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin gece saatlerinde evinde kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, Altekin'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Gündoğan Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Ünlü sanatçı Altekin, çizgi film karakterleri "Şirin Baba", "Bugs Bunny" ve "Barni Moloztaş"ı seslendirirken, 50 tiyatro oyunu, 6 film ve 20'ye yakın da dizide rol almıştı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Cüzdanını açmaya çalışırken sokak ortasında kurşun yağdırdılar
img

Karadağ'da yakalanan "Ekrem Abi"nin mal varlığında neler yok ki
img

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü

Cüzdanını açmaya çalışırken sokak ortasında kurşun yağdırdılar
Beşiktaş'ın Avrupa'dan elendiğini gören Ali Ece canlı yayında sinir krizi geçirdi

Canlı yayında sinir krizi geçirdi
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi

İmamoğlu için Ankara'dan çıkıp geldi! İşte ilk sözleri
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor

Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor
İmamoğlu'na büyük destek! Adliye koridorları 'Hak, hukuk, adalet' sloganlarıyla inledi

İmamoğlu'na destek için adliye koridorlarında tek bir slogan attılar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.