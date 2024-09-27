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Ünlü Oyuncu Ahu Tuğba'nın Cenazesi İstanbul'a Getirildi

Ünlü Oyuncu Ahu Tuğba'nın Cenazesi İstanbul'a Getirildi
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ABD'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türk Hava Yolları'nın Miami-İstanbul seferiyle İstanbul'a ulaştı. Cenaze namazı yarın Teşvikiye Camii'nde kılınacak.

ABD'de 1 Eylül'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait Miami-İstanbul seferini yapan yolcu uçağıyla İstanbul'a getirildi.

Ünlü sineması oyuncusu Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi, ABD'nin Miami eyaletinden kalkan THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Cenazeyi taşıyan uçak, saat 16.10'da İstanbul'a indi.

Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, sosyal medya üzerinden annesinin otopsi işlemlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, resmi prosedürlerle uğraştıklarını ve kendisinin de pasaportunu yenilemesi gerektiği için cenazenin Türkiye'ye getirilmesindeki işlemlerin uzun sürdüğünü açıklamıştı.

Yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Hayatını kaybeden ünlü oyuncunun kızı Anjelik Calvin, annesinin sosyal medya hesabından cenaze işlemlerine ilişkin detayları aktaran bir paylaşımda bulundu. Calvin yaptığı paylaşımda, "Bu cumartesi (yarın) saat 11.00'de Beyoğlu Atlas Sineması'nda anma töreni olacaktır. Cenaze, Teşvikiye Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Annemi birlikte dualarla uğurlayalım, dualarla gitsin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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