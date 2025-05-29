Ünlü İsimlerden Başbakana İsrail'e Silah Satışını Durdur Çağrısı

Ünlü İsimlerden Başbakana İsrail'e Silah Satışını Durdur Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dua Lipa'nın da aralarında bulunduğu 300 ünlü, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a İsrail'e silah satışını durdurması için çağrıda bulundu. Mektupta, Gazze'deki duruma dikkat çekildi ve insani yardımların ulaşması için acil önlemler istendi.

İngiltere'de pop yıldızı Dua Lipa'nın da aralarında bulunduğu 300 ünlü isim, Başbakan Keir Starmer'a yönelik " İsrail'e silah satışını durdurması" çağrısının yapıldığı mektuba imza attı.

İsrail'İn Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırıma İngiltere'den tepki geldi. Arnavut kökenli İngiliz pop yıldızı Dua Lipa'nın da aralarında bulunduğu 300 ünlü isim, Başbakan Keir Starmer'a " İsrail'e silah satışını durdurması" çağrısı yapan mektuba imza attı. Birleşik Krallık merkezli insani yardım kuruluşu "Choose Love" tarafından organize edilen Starmer'a yönelik mektupta, "Saldırılara hem 'katlanılamaz' deyip hem de aynı anda silah göndermeye devam edemezsiniz. İnsani yardımlarının Gazze geneline tam girişine izin verilmeli, derhal ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmalı ve İsrail'e yapılan tüm silah satışları derhal askıya alınmalıdır. Gazze'nin çocukları bir dakika daha bekleyemez. Sayın Başbakan, neyi seçeceksiniz? Savaş suçlarına ortak olmayı mı, yoksa harekete geçme cesaretini mi" denildi.

Başbakan Starmer'dan yanıt açıklaması

İngiltere hükümeti, geçtiğimiz yıl Eylül ayında İsrail'e verilen 350 silah ihracat lisansından 30'unu askıya almış ve kararın "İngiliz yapımı silahların masum insanların acılarını daha da arttıracak şekilde kullanılmamasına yönelik sınırlı bir kararlılığı yansıtmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

Başbakan Keir Starmer ise 19 Mayıs'ta Londra'da gerçekleştirilen Birleşik Krallık-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki duruma değinmiş, "Bu gerçekten ciddi, kabul edilemez ve katlanılamaz bir durum. Bu yüzden diğer liderlerle birlikte nasıl bir yanıt vereceğimiz konusunda yoğun şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuşmuştu. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak isim belli oldu
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Belediye başkan yardımcı alkol alıp sağa sola ateş açtı, hemen gözaltına alındı

Belediye başkan yardımcı alkol alıp sağa sola ateş açtı
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev

Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'den De Bruyne'ye astronomik teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.