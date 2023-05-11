Ünlü iş adamı Richard Branson'a ait dev yolcu gemisi Bodrum'da

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen dev kruvaziyer gemi esnafı ve turizmciyi sevindirdi. Personel dahil 2 bin 540 kişiyi taşıyan gemiden inen bin 444 yolcu, Bodrum'un turistlik ve kültürel yerlerini gezerek sezon öncesi ilçeye can suyu oldu. Ünlü İngiliz iş adamı, yazar ve ticari astronot Richard Branson'a ait geminin sezon boyunca 18 sefer yapacağı ve yaklaşık 25 bin turisti Bodrum'a getireceği öğrenildi.

Yaz sezonu öncesi Bodrum'a gelmeye başlayan yolcu gemileri Bodrum'a can suyu oldu. Ünlü İngiliz iş adamı Richard Branson'a ait gemiyle Bodrum'a gelen bin 444 yolcu ile bin 96 personeliyle gelen Virgin Voyages'ın filosuna yeni kattığı Resilient Lady adlı gemiden inen yabancı turistler Bodrum'un en ünlü sokaklarını gezerek alışveriş yaptı. Kültürel ve turisttik yerleri gezen yolcular turizmcinin yüzünü de güldürdü. Sezon boyunca 18 sefer yapacağı öğrenilen yolcu gemisinin yaklaşık 25 bin turist getireceği öngörülüyor. 277 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı geminin akşam saatlerinde hareket edeceği öğrenildi. Uzaya ilk turisti götüren İngiliz iş adamı yazar ve uzaya turist yolculuğu yaptıran ticari astronot Richard Branson'a ait gemi, dış görünüşüyle de dikkatleri üzerine çekti. Gemiyi gören vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

Bodrum'a gelen yolcu gemisinin turizme büyük bir katkı sunduğunu dile getiren Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bugünden itibaren Virgin Voyages gemisi 1444 yolcusuyla Bodrum'a gelmiş bulunmaktadır. Kurvaziyer gemisi Bodrum'a 18 sefer düzenleyecek. Bu yıl başarılı bir şekilde devam edersek 125 bin üzerinde deniz yoluyla yabancı turist gelecek demek oluyor. 1,5 milyona yakın yabancı turist gelmesini konusunda deniz ve hava yoluyla hedef koyduğumuzu söylemiştik. Deniz yoluyla 125 bin turisti getireceğimizi ümit ediyoruz" dedi.

Öte yandan Seabourn Encore isimli Bahamalar bayraklı 210 metre boyundaki Seabourn Encore, gemi yanaşma limanına demir attı. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz yolcu bulunduğu öğrenildi. 521 yolcu, 420 personel bulunan gemiden inen yolcular Bodrum'u gezmeyi, yüzmeyi ve alışveriş yapmayı ihmal etmedi. - MUĞLA