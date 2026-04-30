Üniversiteli öğrenciler Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ile buluştu

Denizlili 80 üniversite öğrencileri Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ile buluştu. Öğrencilerle başarı hikayesini paylaşan Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu, Bölgede yürütülen çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında da bilgiler verdi.

"Gençlerden beklentimiz; değişimi yöneten ve kendi hikayesini yazan bireyler olması"

Gençlere iş hayatına yönelik önemli tavsiyelerde bulunan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, "Bugünün dünyasında sadece bilgi sahibi olmak yeterli değil; o bilgiyi katma değere dönüştürebilmek asıl farkı yaratıyor. Bizler Denizli OSB'de üretimi teknolojiyle, emeği inovasyonla buluşturarak geleceğin sanayisini inşa ediyoruz. Sizlerden beklentimiz; risk almaktan çekinmeyen, dürüstlüğü ve cesareti öncelik bilen, değişimi yöneten ve kendi hikayesini yazan bireyler olmanız. Çünkü yarının güçlü Türkiye'si, sizin cesaretiniz ve vizyonunuzla şekillenecek" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimiz için yapılan her proje, geleceğe atılan en kıymetli imzadır"

Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu, Bölgede tam donanımlı bir eğitim üssü oluşturduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bölgemizde anaokulundan başlayarak DOSTEK Koleji, DOSTEM Mehmet Abdülkadir Uslu Mesleki Eğitim Merkezi ve 2026-2027 eğitim-öğretim yılında kapılarını açacak olan Denizli OSB Meslek Yüksekokulumuzla birlikte güçlü ve bütüncül bir eğitim altyapısı kurduk. Bu yatırımlarımızla eğitimde öncü bir organize sanayi bölgesi olmayı hedefliyoruz. Gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz her proje, aslında geleceğe attığımız en kıymetli imzadır" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı