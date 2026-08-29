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ÜAK Yönetim Kurulu Bursa'da Toplandı: Akademik Standartlar ve Stratejiler Masaya Yatırıldı

ÜAK Yönetim Kurulu Bursa'da Toplandı: Akademik Standartlar ve Stratejiler Masaya Yatırıldı
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Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) Yönetim Kurulu Toplantısı, Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. YÖK Başkanı Erol Özvar ve çok sayıda rektörün katılımıyla gerçekleşen toplantıda, akademik koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitim standartlarının yükseltilmesi ve bilimsel araştırma projelerinin teşviki gibi başlıklar ele alındı.

Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) Yönetim Kurulu Toplantısı, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) ev sahipliğinde düzenlendi. Yükseköğretim dünyasını yakından ilgilendiren kritik başlıkların görüşüldüğü toplantıda, akademik standartlar ve geleceğe dönük stratejiler masaya yatırıldı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona; YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ÜAK Dönem Başkanı ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve ÜAK Genel Sekreteri Hüseyin Çakır'ın yanı sıra ÜAK Yönetim Kurulu üyesi rektörler, akademisyenler ve ilgili komisyon temsilcileri katılım gösterdi.

Geniş bir katılımla icra edilen oturumlarda; yükseköğretim kurumları arasındaki akademik koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitim-öğretim standartlarının yükseltilmesi, bilimsel araştırma projelerinin teşviki gibi temel konular detaylı şekilde değerlendirildi.

Toplantı, Türk yükseköğretiminde kalite odaklı gelişimin kararlılıkla sürdürülmesi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması temennileriyle tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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