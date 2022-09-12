Üniversitede okul öncesi eğitimi uygulama anaokulu başladı

Yeni eğitim-öğretim döneminde minik misafirlerini konuk etmenin heyecanını yaşayan Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) okul öncesi eğitimi uygulama anaokulu, 73 öğrenci ile ders başı yaptı.

Açılış törenine ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Zuhal Karagöz Genç, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Törendeki konuşmasında kayıt dönemindeki ilgiden memnun olduklarını ifade eden Rektör Mehmet Turgut, kayıtların sona erdiğini ve yarının büyüklerini yetiştirmeyi planladıklarını söyledi.

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği ADYÜ Okul Öncesi Eğitimi Uygulama Anaokulu hakkında bilgi veren Rektör Turgut, "Anaokulumuz, restorasyon çalışmalarının ardından daha modern bir eğitim alanı haline geldi. Sosyal ve fiziki yapısı, öğrencilere verilen eğitim ve daha pek çok nedenden dolayı büyük ilgi görüyor. Kayıt dönemi yoğun bir ilgi ile karşılaştık.

Çocukların eğitimcilerin nezaretinde özgürce oyun oynayabildikleri alanlar, sinema odası ve dinlenme odaları mevcut. Çocukların güvenliğine de büyük önem veriyoruz. Kreşimiz Merkez Kampüs içerisinde yer aldığı için zaten korunaklı. Bunun yanında çocukların düşme, kayma gibi yaşanabilecek kazalarda zarar görmemeleri için onlara zarar vermeyecek güvenli malzemeler kullandık.

Ağacın yaşken eğildiği gibi insanın da en verimli işlenebileceği vakit, çocukluğudur. Okul öncesi eğitim, çocukların dil gelişiminde, sosyal ve duygusal becerilerinin güçlenmesinde son derece önemli bir yere sahip ve bu çocuklar akademik hayatlarında çok daha başarılı oluyorlar. Yaşamlarının sonraki evrelerinde daha başarılı yetişkinler olma ihtimalleri yükseliyor. Dolayısıyla anaokulları, yaşama en iyi başlangıç yerleridir" diye konuştu. - ADIYAMAN