Üniversite öğrencisinin yürek burkan hikayesi... Depremden korktuğu için memleketine gitti enkaz altında can verdi

BOLU Düzce'de yaşanan depremden korkarak memleketi Hatay'a giden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Dilara Şen, enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, "Maalesef buradaki depremden kaçtı ama oradaki depremden kurtulamadı" dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Dilara Şen'in, 23 Kasım'da Düzce'de meydana gelen ve Bolu'da da etkisini hissettiren depremden korktuğu için gittiği memleketi Hatay'a gittiği, son yaşanan depremde de enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, genç yaşta depremde yaşamını yitiren Dilara Şen'in hikayesini anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.

"Buradaki depremden kaçtı ama oradaki depremden kurtulamadı"

Rektör Alişarlı, "2 bin 600'e yakın öğrencinin 2 bin 500'üne bizzat ulaşıldı. Benim de irtibat kurduğum öğrenciler oldu. Dilara Şen'den haber alabilmek için ablasıyla irtibata geçtim. Nasıl anlatayım bilmiyorum burada yaşadığımız deprem neticesinde bir öğrencimiz ayrılmıştı. Öğrencimizin kendisi ve ailesi vefat etmişti sadece ablası kurtulmuştu. Bize şöyle demişti 'Kardeşim oradan depremden kaçmıştı'. O akşam deprem oldu diye buradan ayrılan birçok öğrencimiz vardı Maalesef buradaki depremden kaçtı ama oradaki depremden kurtulamadı. Hayat, kader böyle bir şey. İnsanın yazgısında varsa kaçmak, kurtulmak zor oluyor. Allah böyle bir afet yaşatmasın" dedi.