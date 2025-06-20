Üniversite Öğrencisinden Takdire Şayan Bağış

Üniversite Öğrencisinden Takdire Şayan Bağış
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen Umre ödüllü bilgi yarışmasında dereceye giren bir üniversite öğrencisi, kazandığı Umre ödülünü Kur'an kursu inşaatına bağışladı. Bu anlamlı davranış, Diyanet yetkilileri tarafından takdirle karşılandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Umre ödüllü bilgi yarışmasında büyük bir örnek davranış sergilendi. Yarışmada dereceye giren üniversite öğrencisi, kazandığı Umre ödülünü, yapımı devam eden Kur'an kursu inşaatına bağışlayarak takdir topladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Gediz Şube Başkanı ve İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, bu duyarlı bağışı kabul ederken duygularını ifade etti. Müftü Turan, genç öğrencinin bu anlamlı hareketini anlatırken, "Öğrencimiz, yarışmadan kazandığı Umre ödülünü Kur'an kursu inşaatımıza bağışladı. Biz kendisine, 'Sen öğrencisin, senin de ihtiyaçların vardır, bu bağışı kabul edemeyiz' desek de, kardeşimiz kalbinden, gönlünden 'yarışmada dereceye girersem Kur'an kursu inşaatına bağışlayacağım' diye geçirmiş. Bu yüzden ısrarına dayanamayıp bağışı kabul ettik. Rabbimiz bu kızımız gibi gani gönüllü evlatlarımızın sayısını artırsın" dedi.

Kur'an kursu inşaatının son durumu hakkında da bilgi veren Müftü Turan, "Kur'an kursumuzun inşaatında son sürece gelecek olursak, birinci katın betonu atılma aşamasına geldi. Hayırsever kardeşlerimizden destek bekliyoruz. Rabbim maddi ve manevi destekte bulunan hayırseverlerimizden razı ve memnun olsun" diyerek hayırseverlere çağrıda bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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