Atakum'da 'Tohum' Sergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü öğrencileri tarafından açılan 'Tohum' sergisi büyük beğeni topladı. Sergiyi ziyaret ederek öğrencilerin eserlerini inceleyen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci genç sanatçıları tebrik etti.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü öğrencilerinin Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nde açtığı sergi büyük beğeni topladı. 20'den fazla çeşitli tekniklerle üretilmiş seramik ve cam eserlerinin yer aldığı sergiyi ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci öğrenciler ile sohbet etti. Eserleri inceleyerek, üretim aşamaları ve içerikleri hakkında bilgi alan Deveci, genç sanatçıları tebrik etti.

"İLGİDEN MEMNUNUZ"

Sahip oldukları teknik özelliklerin Türkiye'de sadece iki üniversitede daha olduğunu ifade eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü'nde görevli Öğretim Görevlisi Taha Baydar, "Dönemin başında sınıftaki öğrencilere 'Tohum' kavramını verdik. Daha sonra tasarımlarını oluşturdular. Kimisi kavramı direkt tohum olarak ele aldı, onun çatlayışı üzerinde çalıştı. Başkası daha kavramsal ele aldı, iki insan arasındaki ilişkinin bir doğuşu ve uyumu olarak nitelendirdi. Kimisi de yeniden doğuşu varsaydı. Sergide 5 öğrencimizin 20'den fazla eseri yer alıyor. İlgiden çok memnunuz. Bu etkinliklerin sayısı arttıkça ilginin daha da artacağına inanıyoruz. Bu anlamda bizim de üzerimize görevler düşüyor. Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nin bu haline evrilmesi çok kıymetli bizim için. Samsun'da kültür sanat anlamında ciddi eksikler var. Adım adım tamamlanması da gerçekten memnun edici. Bize bu fırsatları verdiği ve sergiyle yakından ilgilendiği için Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'ye de teşekkür ediyorum" dedi.

"SANATI TOPLUMA DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Sergide yer alan eserinde az bulunan elmas tohumunu ele aldığını söyleyen Sena Şevval Yıldız, "Elmasın doğuşunu, nasıl çıkarıldığını ve değerini anlatmak istedim. Atakum Belediyesi'nin bizi ağırlaması gerçekten çok onur verici. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz sanatı topluma duyurmaya çalışıyoruz. İnsanların destek olması, sergilerimize gelmeleri, bizimle kişisel olarak ilgilenmeleri bizleri çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"DESTEKLER BİZİM İÇİN FIRSAT"

Sergiye birçok eseriyle katıldığını kaydeden Elif Serdar, "Ben tohumu daha çok ata tohumu şeklinde ele aldım. Çatlayıp suyu aldığı anı yansıttım. Çalışmamın üzerinde de çatlak izleri var. Böyle bir yapının içerisinde sergi yapabilmek ve Başkanımızın destek olması bizi çok mutlu etti. Sonucunda bizler öğrenciyiz ve bu tip destekler bizim için fırsat. Bu serginin amacı güzel bir anı bırakmaktı. Gerçekten çok güzel bir anı oldu" dedi. Eserinde insanın yeniden doğuşunu ele alan Elif Gök ise, "Cam ve seramiği birleştirmek istedim. Sıcak cam üfleme tekniği ile gerçekleştirdim. Atakum Belediyesi'ne ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Başkanımızın gelip sergiyi incelemesi bizim için çok önemli, bize değer verdiğini gösteriyor" diye konuştu.

"BİZLER İÇİN ÇOK GÜZEL BİR SERGİ"

Eserinde iki insanın birbirine olan sevgisini ele alan Dilara Kırıkçı, "Zıtlıklarına rağmen birlikte kalma çabalarını gösterdim. Atakum Belediye Başkanımız Cemil Deveci sergimizi ziyaret etti, eserlerimizi inceledi ve yorumlar yaptı. Gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. Eserinde annesini, babasını ve kendisini anlattığını söyleyen Başak Başak da, "Ana konu tohum olduğu için 'Ben ailemin tohumuyum' mesajı vermek istedim. Diğer eserimde ise tamamen kendimi ele aldım. Mermerin üzerine sıcak cam üflemeyle başak tanelerini şekillendirdim. Tanelerin şeklinin bozuk olma sebebi hayattan aldığım darbeleri anlatıyor. Mermerin üzerinde olması da hayattaki zorluklara rağmen hala açmaya devam ettiğimi ve edeceğimi belirtiyor. Bizler için çok güzel bir sergiydi. Atakum Belediyemize ve Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

ANKA / Yerel